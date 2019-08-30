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Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet Tekelioğlu Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu da var. Peki Mehmet Tekelioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

30 Ağustos 2019 Cuma 16:04
Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet Tekelioğlu Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu da var. Peki Mehmet Tekelioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 

Mehmet Tekelioğlu, 22 Ekim 1950'de Kayseri'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hamdiye'dir. Uçak Mühendisi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Bölümünü bitirdi.

1977'de Ege Üniversitesinde başlayan akademik hayatına Dokuz Eylül Üniversitesinde devam etti ve 1985'te doktor mühendis, 1987'de üniversite doçenti unvanını aldı. 1990 yılında İngiltere'de Southampton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi - araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 1993 yılında Celal Bayar Üniversitesine profesör olarak atandı. 1994'te Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığına getirildi. 1997'de Celal Bayar Üniversitesindeki görevine döndü. AK PARTİ'yi kuran ilk kadroda Kurucular Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 22 ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. İngilizce bilen Tekelioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:04
  1. Sakarya
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mehmet Tekelioğlu Kimdir?
  6. Mehmet Tekelioğlu Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

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