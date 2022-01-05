Mehmet Tahmazoğlu kimdir? Mehmet Tahmazoğlu nerenin belediye başkanı?

Mehmet Tahmazoğlu, 1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulunda, Orta ve Lise tahsilimi Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Mehmet Tahmazoğlu, 1984 yılında iş hayatına mali müşavir olarak başladı.

Mehmet Tahmazoğlu siyasi yaşamına 2001 yılında AK Parti'nin kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 5 yıl İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptı. Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra Milletvekili adayı oldu.

Mehmet Tahmazoğlu 29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanı seçildi.

Şahinbey nerede?

Şahinbey, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. İlçe, Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar gösteren Şahin Bey'in anısına bu ismi almıştır. Şahinbey, nüfus bakımından Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin ise Esenyurt ve Keçiören'den sonra gelen en kalabalık üçüncü ilçesidir.