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Siyaset Mehmet Siyam Kesimoğlu koronavirüse yakalandı
Siyaset

Mehmet Siyam Kesimoğlu koronavirüse yakalandı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:04:00 -
Mehmet Siyam Kesimoğlu koronavirüse yakalandı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, belirtiler üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavi sürecini evinde geçireceğini belirtin Kesimoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Kovid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım."

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