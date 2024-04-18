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Ekonomi Mehmet Şimşek beyanname vermeyenleri uyardı! Pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz
Ekonomi

Mehmet Şimşek beyanname vermeyenleri uyardı! Pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-18 14:33:00 -
Mehmet Şimşek beyanname vermeyenleri uyardı! Pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda gelir vergisi mükelleflerine ilişkin verileri paylaştı. Şimşek, 2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğini belirterek, "Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz" dedi.

Beyanname vermeyen mükelleflere davet

Şimşek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini açıklayarak, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, paylaşımında adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

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