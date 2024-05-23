Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu. Parasal politikaları istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiklerini belirten Şimşek, “Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı" şeklinde konuştu.

Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı.

Bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Bu uzun bir süreç, önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Bu da tabiki yeni değerlerin ortaya çıkmasının sağlayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de büyümeye devam edecek.

Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor. Ortaya çıkan bu ortam ile birlikte portföy tercihlerimiz Türk varlıklarının lehine olacak ve reel kur oranlı bizim lehimize dönecek bu da dezenflasyonu daha da güçlendirecek.

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Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı.

Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

Merkez Bankası rezervleri de artmaya devam ediyor. Yaklaşık 36 milyar dolar bir iyileşme söz konusu. KKM'den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervlerimiz artıyor. Güven artıyor ve yerel para birimiyle yapılan varlıklar da değer kazanmaya devam ediyor.

Enflasyon beklentimiz yüzde 33, hala hedeflerimizin biraz altında. Kredi derecelendirme açısından da iyi bir seyir söz konusu. Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.

Yapısal problemlerimizi çözüyoruz ve değer yaratmaya devam ediyoruz."