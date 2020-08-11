Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam edecek

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni bir başkan adayı çıkana kadar görevini sürdüreceğini ve vakfın yarın gerçekleşecek toplantısında bir kez daha aday olacağını açıkladı.

Mehmet Sepil, A Spor'a yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nın çok önemli bir görev olduğunu belirterek, "Bundan 8-9 ay önce seçildim. Son 2-3 haftadır söylediğim şuydu; yeni bir başkanın seçilmesinin daha doğru olacağı, bunun tek nedeninin de benim iş ve aile hayatımın oldukça yoğun oluşuydu. Kulüpler Birliği Başkanı olmak çok yoğun bir iş. Yeterli zamanı ayıramıyordum, onun için bu görevi başka bir başkanın devralmasını teklif ettim. Ancak liglerin bitmesi ve tekrar başlamasıyla önümüzde çok hızlı bir takvim olacak. Nefes alamadık, bu süreçte yeni bir başkan adayı çıkmadı. Dolayısıyla arkadaşlarım da bana devam etmem yönünde telkinde bulundu, ben de bir müddet daha, içimizden bir başkan adayı çıkıncaya kadar göreve devam edeceğimi söyledim. Yarın başkan adaylığına adaylığımı koyup başkanlığa devam edeceğim. Kurallarımıza göre yeni sezon başında seçim yapmamız gerekiyor, onu da yapacağız. Bir süre daha bunu yürütmemin kulüplerin menfaatine olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, dün Süper Lig'den 8 kulübün temsilcisinin katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) kulüplerin sorunlarıyla ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dün çok uzun bir toplantı yapıldı. Bu konuya şöyle bakmak gerekiyor, bunun benzeri değişimler birçok ülkede oldu. Bunun en iyi örneklerinden biri İspanya'dır. İspanya liginde bundan 10-15 yıl öncesine baktığımızda birçok kulüp, Türkiye'deki durumdaydı. Kulüplerin çoğu iflas durumundaydı. Bütün bu yapının düzenlenmesi için La Liga önemli bir çalışma yaptı ve bugün gelinen noktaya baktığımızda ne kadar doğru bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bu çalışma bir günde başarılı olmadı. Birtakım talimatlar çıkardılar. 4-5 yıllık bir süreçte yerine oturdu. Kulüplerin maddi durumları hem denetlenir duruma geldi hem de iflas noktasında olan kulüpler sağlıklı bir yapıya kavuştu.

Türkiye'de de bunun aynı olması kaçınılmaz bir şey. Çok zor bir süreç. Bu süreç içerisinde lisansla ilgili oluşturulan kararnameyle ilgili bazı kulüplerin güncel olarak sıkıntıları var. Özellikle 6 kulübün sıkıntısı daha büyüktü. Federasyondan rica ettik, federasyonun ve lisans kurulunun da hemen hemen bütün üyeleri bu toplantıdaydı. İlk defa böyle geniş katılımlı bir toplantı oldu. Görüş ayrılıkları vardı, bunlar konuşuldu. Bir kısmı şimdi düzeltilir, bir kısmı önümüzdeki süreçte düzeltilir ama bu kaçınılmaz bir süreçtir. Çok kötü idare edilmiş bir futbol ekonomisinin mucize bir formülle çözülmesini kimse beklemesin. Bu süreç devam edecek ama sonunda İspanya'daki gibi kulüplerimiz daha sağlam bir duruma gelir."

Sepil, takım harcama limitleriyle ilgili bazı kulüplerin taleplerine TFF yetkililerinin verdiği yanıtın sorulması üzerine, "Nihat başkan, lisans talimatının ana unsuru olan konularda değişiklik yapılabilmesi için kulüplerin tamamının onayı olması gerektiğini söyledi. Yarın bu konu Kulüpler Birliğinde görüşülecek. Federasyon başkanının beyan ettiği şuydu, böyle bir şey olursa yarışma başladığı için kulüplerin tamamının onayını isterim dedi." ifadelerini kullandı.





- "Göztepe'ye bir ilgi var"





Mehmet Sepil, Göztepe Kulübünün yabancı yatırımcılara satılacağı iddiası hakkında ise şunları kaydetti:

"Bunu kendi camiama 10-15 gün önce anlattım. Dünyada futbolda bu kadar önemli bir ülkeyiz ama bir tane bile yabancı yatırımcıyı getiremeyen tek ülke de biziz. Yabancı yatırımcı bizim ülkemize futbol kulüpleri bazında girmiyor. Bunun nedeni de kulüplerin ekonomileri. Sürekli zarar eden yere niye yatırım yapsınlar? Son zamanlarda dünyada yeni bir trend oldu. Bu sadece Göztepe ile ilgili değil, Avrupa'da da birçok kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Bunun benzeri Göztepe'ye bir ilgi var. Bu ilgi son derece doğal, taraftarı ve camiasıyla, kulübün yönetilişiyle Göztepe'ye ilgi var, bu doğrudur. Ben Göztepeliyim, taraftar olduğumdan aldım. Benim hayalimdekinin daha iyisini yapacak bir yatırımın Göztepe'ye geldiğini görürsem bunu değerlendireceğim. İhtimal var mı var, yüksek mi ihtimal, yüksek. Ama bu, bir günde olacak bir şey değil. Bunun Türk futbolu için de çok yararlı olacağına inanıyorum. Bunu başarırsak benzeri yabancı yatırımcıları getirmek içi kulüpler kendilerine tekrar bakacak. Bitmiş, sonuca yakın bir şey henüz yok, olursa bunu ilk camiamla paylaşırım. Önemli fonlar, gruplar ilgileniyor. Eğer olursa Göztepe ve Türk futbolu için çok iyi olacak."

Göztepe Kulübü Başkanı, son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili, "Bayağı oyuncumuz gitti, birçok pozisyona transfer yapacağız. Türk futbolu bu sene çok değişik, zorlu bir yılı yaşayacak." açıklamasını yaptı.