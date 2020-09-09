Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.

Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sepil sürpriz bir kararla görevinden istifa ettiği belirtildi.

Sepil'in aldığı bu ani istifa kararının altında çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edilirken, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçmek üzere 16 Eylül'de genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni başkan olacak

Sepil'in istifa kararı camiada şok etkisine neden olurken, Yeni Kulüpler Birliği Başkanı'nın Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi olacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana görevini sürdüren Mehmet Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.

Göztepe'nin Süper Lig hasretine son verdi

Mehmet Sepil, Kulüp Başkanlığı görevini üstlendiği Göztepe'yi 3 yıl içerisinde 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

Görevi kabul etmişti

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer başkanların yoğun ısrarıyla başkan olmayacağını dile getirmesine rağmen, Kulüpler Birliği Divan Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanının Mehmet Sepil olduğunu açıklamış ve Sepil de görevi kabul etmişti.