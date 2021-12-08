Mehmet Sami Tuğrul ölüm nedeni ne? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Mehmet Sami Tuğrul nasıl öldü? Antalya’dan gelen son dakika haberine göre özel yurtta kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken olayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesti.

Mehmet Sami Tuğrul nasıl öldü?

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, yurtta meydana geldi. Kan donduran vahşet 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. Üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul Antalya'da eğitimine devam ediyordu. Kaldığı özel yurdun aşçısı tarafından katledilen genç öğrencinin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan duygu dolu bir paylaşım geldi.