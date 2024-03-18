  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Skandal seçim tehdidi: Beni seçmezseniz ülke kan gölüne döner

“İneksiz” kooperatife süt ihalesi! 4000 ihaleyi canlı verdim diyen Mansur Yavaş'tan yakınına kıyak

'Erken emeklilik geliyor!'

Hindistan'ın korktuğu başına geldi: Türk SİHA'larıyla poz verdiler

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme

Erdoğan Çanakkale Şehitler Abidesi'nde konuştu: Bizler için alınacak dersler var

DEM 2 tarafa oynayınca sonuç böyle oldu! Nevruza götürülen LGBT’liler 1 kamyon dayak yedi

Putin'in seçim zaferi sonrası Rusya, bomba yağdırdı

Geçmiş Mansur Yavaş’ın yakasını bırakmıyor! Su vaadinden geriye bu video kaldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: TFF'yi işaret etti
Gündem Mehmet Özhaseki'den çok sert 'rantsal dönüşüm' cevabı!
Gündem

Mehmet Özhaseki'den çok sert 'rantsal dönüşüm' cevabı!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 17:58:00 -
Mehmet Özhaseki'den çok sert 'rantsal dönüşüm' cevabı!

Kocaeli'de TOKİ anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özhaseki konuşmasında muhalefete sert karşılık verdi.

Muhalefetin, "Kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız." bahanesini hatırlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Mecliste de geçenlerde bütçe görüşmelerinde dedim ki 'Artık midem bulanıyor; bu sözü söylemeyin. Yeter 20 yıldır. Bir tane kentsel dönüşüm yapın ne olur. Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var?' Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin. Ne demek rantsal dönüşüm? Koca koca belediyeler var elinizde imkanlar var. Gelin bir tane yapın. Adam gibi bir kentsel dönüşüm yapın. Mani olmaya çalışmayın en azından. Yok, mani olamazlarsa davalar açıyorlar. Arkasından başka türlü de devam ediyor. Ne diyelim, kimisi iş yapmaya, eser bırakmaya uğraşır, hayırlı bir iş yapayım diye çabalar, kimisi de mani olmak için çırpınır durur. Bu dünya zaten böyle devam edip gidiyor"

Bakan Özhaseki: Türkiye'yi dirençli hale getirecek parti varsa AK Parti'dir!
Bakan Özhaseki: Türkiye'yi dirençli hale getirecek parti varsa AK Parti'dir!

Siyaset

Bakan Özhaseki: Türkiye'yi dirençli hale getirecek parti varsa AK Parti'dir!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak

Gündem

Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak

Bakan Özhaseki: 534 proje hazırlandı
Bakan Özhaseki: 534 proje hazırlandı

Gündem

Bakan Özhaseki: 534 proje hazırlandı

Bakan Özhaseki'den 30 bin konut müjdesi! 'Bu ayın sonuna kadar...'
Bakan Özhaseki'den 30 bin konut müjdesi! 'Bu ayın sonuna kadar...'

Gündem

Bakan Özhaseki'den 30 bin konut müjdesi! 'Bu ayın sonuna kadar...'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ezanı Türkçe’den aslına döndüren Menderes’in de asılmasında rol aldı! Hangi ezanı okudun Büyükerşen?
Gündem

Ezanı Türkçe’den aslına döndüren Menderes’in de asılmasında rol aldı! Hangi ezanı okudun Büyükerşen?

Mukaddes çağrının evrensel dili olan Ezan-ı Muhammedî’nin Türkiye’de Arapça olarak okunmasını yasaklayan CHP’nin günahları hafızalardaki yer..
Siyaset

"Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı

Antalya'da bir avuç kalabalığa konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan’a 31 Mart’ta oy var mı?" sorusuna aldığı cevapla şaşkın..
Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü
Gündem

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Yeni Akit Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki tabela aday meselesini deşifre edip sözde adayların Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23