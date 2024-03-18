Mehmet Özhaseki'den çok sert 'rantsal dönüşüm' cevabı!

Bakan Özhaseki konuşmasında muhalefete sert karşılık verdi.

Muhalefetin, "Kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız." bahanesini hatırlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Mecliste de geçenlerde bütçe görüşmelerinde dedim ki 'Artık midem bulanıyor; bu sözü söylemeyin. Yeter 20 yıldır. Bir tane kentsel dönüşüm yapın ne olur. Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var?' Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin. Ne demek rantsal dönüşüm? Koca koca belediyeler var elinizde imkanlar var. Gelin bir tane yapın. Adam gibi bir kentsel dönüşüm yapın. Mani olmaya çalışmayın en azından. Yok, mani olamazlarsa davalar açıyorlar. Arkasından başka türlü de devam ediyor. Ne diyelim, kimisi iş yapmaya, eser bırakmaya uğraşır, hayırlı bir iş yapayım diye çabalar, kimisi de mani olmak için çırpınır durur. Bu dünya zaten böyle devam edip gidiyor"