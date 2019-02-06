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Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:02
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK'teki "40" programına katıldı.

Özhaseki, "Anketlere göre Ankara yarışında kim önde?" soruna cevap verdi:

Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz. AK Parti ile MHP’nin ittifakı Cumhur İttifakı ve ben bu ittifakın adayıyım. Günümüzde insanlar bu ittifakı çok önemsiyor. Hakikaten önümüzde belki geçmişte atlattığımız ama tehlike olarak çıkabilecek bir takım daha tehditlerin olduğu ortamda bu ittifakı önemseyerek devam ettiriyoruz. Ancak bizim rakibimiz ve onun yanındaki parti ne yazık ki algı operasyonu konusunda oldukça başarılılar. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. Kendi insanlarını motive edebilmek için ilk günden itibaren yapıyorlar. Adaylar açıklanmadan bile bunu yapmaya başladılar. Bütün bu işleri yaptıktan sonra arkasında başka bir şey olduğunu seziyoruz. Ülkemizdeki seçimlerden önce Ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK’nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar. İzmir’de bir CHP’li bir aday seçimi kazandığında YSK’dan mazbatasını alıyor mu? Alıyor. Kazanamadığınız zaman neden böyle yapıyorsunuz? Yapılan sadece algı operasyonu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:02
  1. İzmir
  2. AK Parti
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mehmet Özhaseki
  5. CNN TÜRK

YORUM YAZ

  • Orhan Aydın (sincanlı)Orhan Aydın (sincanlı)18 dk önce
    ARŞİVLERE BATIK GERÇEKTEN BUZ GIBI FETOCU BU
  • Uyur Aydın Uyur Aydın 19 dk önce
    Bu kayserideki iş adamlarini persilvanya'ya kampa götüren karakebap degilmi ya buna hem feyoya sövüp hem Nasil oy verecegiz????
  • AhmetAhmet22 dk önce
    Özhaseki ankara için uygun aday değil bence ayrıca itici tavır ve konuşmalara sahip ve kaybedecek

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