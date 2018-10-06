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Mehmet Özhaseki Akit’e konuştu: Yüzü gülmeyen aday olmasın!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlıkları için adaylık sürecinin Kasım ayı başında başlayacağını belirterek, adaylarda aradıkları kriterleri Akit’e değerlendirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:00
Mehmet Özhaseki Akit’e konuştu: Yüzü gülmeyen aday olmasın!

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara  AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlıkları için adaylık sürecinin Kasım ayı başında başlayacağını belirterek, adaylarda aradıkları kriterleri Akit’e değerlendirdi.

Belediye başkan adaylarını belirlerken iki kıstasa çok önem verdiklerini belirten Özhaseki, şunları dile getirdi: “Bunlardan ilki işin ehliyet ve liyakat tarafı. Bizim bulacağımız Belediye Başkanı arkadaşımız ehliyetli birisi olup o şehri ileriye taşıyacak. AK Parti bayrağımızı dalgalandıracak bir arkadaşımız olacak. Çalışmalarıyla, vizyonuyla ortaya koyacağı performansla yüzümüzün akı olacak. İkincisi de her insanda bu olmayabilir ama yüzü gülen, kapısı açık, sofrası açık, gönlü açık bir adam olacak. Bu da Allah vergisi bir iş. Belediye Başkanı arkadaş hem işi bilecek hem para yönetimini ve insan yönetmeyi bilecek.

Halkı ne diyorsa o

Her şehirde bazen 50’ye yakın başkan adayının çıktığını söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti: “Bu noktada tek yönlü değil çok yönlü araştırmalar ve anketler yapıyoruz. Anketler yaklaşık 4 yıldır yapılıyor. AK Parti’de bu kurumsal anketler tek tip yapılmıyor. Sms anketleri, telefon anketleri yapılıyor. Biz yapılan tüm anketleri karşılaştırdığımızda eğer örtüşüyorsa değer kazanıyor.İkincisi ise teşkilatın ve milletvekillerinin o belediye başkanı hakkındaki düşünceleri. Bizim bölge sorumlusu arkadaşlarımız gidiyorlar o şehirlerde birer ikişer gün geçiriyorlar. Sokaklarda, çarşılarda geziyorlar ve kanaatlerini de yazıyorlar. Biz bunları bir araya getirdiğimizde ortada kanaatlerimiz belirginleşmiş oluyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şehirde o başkanla ilgili kanaat olumluysa o arkadaşla devam edeceğiz. Eğer değilse hizmetlerinden dolayı teşekkür edeceğiz. Yeni insanlar bulacağız.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:00
  1. Ankara
  2. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

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