Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında partisinin oy oranına ilişkin açıklama yaptı.



Uzun yıllar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve 2019 mahalli seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışına giren ve az farkla kaybeden Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada "Bizim seçmenimizde bazen, ara ara ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Çok şükür oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor" dedi.

Ekonominin gidişatıyla AK Parti'nin oy oranı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Mehmet Özhaseki, "Mesela asgari ücret açıklandığında yüzde 40 küsur bandındaydık. Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah’ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum" diye konuştu.

CHP'li belediyeler hakkında da görüşlerini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamadaki "Müfettişlerle baskı kuruluyor" sözlerine de cevap verdi.

Özhaseki, "Belediye Başkanının görevi şehrine hizmet etmektir. Selde tatilde, kar yağışında balıkçıda keyif yaparak belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul’da insanlarımızın yollarda kalarak çektikleri sıkıntılara hep birlikte üzülerek şahit olduk." dedi.

Özhaseki "CHP’li belediyeler, görev sürelerini algı operasyonlarıyla geçirdiler. Hükümetimiz vatandaşımıza doğal gazı %75, elektriği ise %50 sübvanse ederek veriyor. Ama CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ, doğal gazı İstanbullu kardeşlerime %23 karla veriyor. Belediyelerde iş yapmalarına engel olmadık; iş yapmaya niyetleri de yok becerileri de yok." şeklinde konuştu.