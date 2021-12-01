Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Partiden ABD Senatosuna aday olacağını bildirdi. ABD'de yaşayan 61 yaşındaki Dr. Öz, Washington Examiner'da kaleme aldığı yazısında, siyasete gireceğini duyurdu.

Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacak. Dr. Öz, yazısında, siyasete neden girdiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimize ve birbirimize kızgınız. Krizleri geçmiş nesiller kadar etkin yönetemedik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında siyaset ve tıbbı karıştırdığınızda çözüm yerine siyasetin karşınıza çıktığını gördüm ve işte bu yüzden sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için ABD Senatosuna aday oluyorum."

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 750 binden fazla kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin önlenebileceğini belirten Öz, hükümeti ve aldığı önlemleri, "Amerika, salgını yenme konusunda dünya lideri olmalıydı." sözleriyle eleştirdi.

Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında nereli?

Mehmet Öz 11 Haziran 1960 yılında ABD'de dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.