Mehmet Metiner'den şaşırtan çıkış! Daha düne kadar...

Siyasi partiler listelerini açıkladı. Gündemde ise hareketlilik devam ediyor. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!" ifadelerini kullandı.