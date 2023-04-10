Mehmet Metiner'den şaşırtan çıkış! Daha düne kadar...
Siyasi partiler listelerini açıkladı. Gündemde ise hareketlilik devam ediyor. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!" ifadelerini kullandı.
Siyaset gündemi oldukça hareketli bir gün yaşadı. Partiler listelerini açıkladı. Listelerin açıklanmasının ardından ise gündem oldukça hareketlendi.
AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
'Siyaset böyle bir şey işte'
Metiner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO