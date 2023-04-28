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Medya Mehmet Metiner'den flaş çıkış! Bu büyük bir tezgâh
Medya

Mehmet Metiner'den flaş çıkış! Bu büyük bir tezgâh

Yeniakit Publisher
2023-04-28 16:22:00 -
Mehmet Metiner'den flaş çıkış! Bu büyük bir tezgâh

Eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Tek amaçları var, Erdoğan’ı devirmek; 15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta gerçekleştirmek” dedi.

Eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Tek amaçları var, Erdoğan’ı devirmek; 15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta gerçekleştirmek” dedi.

Metiner, yazısında, “300 milyar 'temiz para'nın kaynağı onlardan geliyor. Zannediyorlar ki aziz milletimiz farkında değil bu tezgâhın. Sanıyorlar ki millet kimin ne olduğunun farkında değil. Milletimizin makul çoğunluğu her şeyin farkında. Sadece sandığı bekliyor. Sesi çok çıkanlara bakmayın siz. Her seçimde bağırıp çağırırlar. Sosyal medya üzerinden seslerini yükseltirler. Sokaklarda avazı çıktığı kadar çığırırlar. Manipülatif anketlerden medet umarlar. Sonuçta sandıklara gömülürler. Çünkü makul çoğunluğun o derin ferasetine çarparlar. Bu seçimde de böyle olacak” düşüncesini dile getirdi.

 

 
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Yorumlar

ADİL

metin kardeş korkma Allah var ne gam var bizler oyumuzu bereketlendirelim

434

akpde yere göğe sığdırılmaz bir parti değil yatırımlarla bir yandan milletin gözünü boyadı diğer yandan kendisini devirecek emperyalistlerle batı güçleriyle işbirliği tutup islam ülkelerine darbe vurdu 
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