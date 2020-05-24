Mehmet Metiner'den çarpıcı iddia: Bir yere not edin

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, haklarında gereği yapılan suçluları ve terör destekçilerini masumlaştırmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yargı gereğini yapmasın mı?' diye sordu. Metiner, İzmir'de camilere yapılan alçak sabotaja da değinip şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya, 'minarelerden 'çav bella' okutan failleri yakalayın diyor ya, bir yere not edin, yarın o failler yakalansın, o failler için gereği yapılsın, Kemal Bey'in söyleyeceği şey şu olacaktır: 'Gerçek failler yerine yine gittiler suçsuz, masum insanları yakaladılar' diyecektir."