Mehmet Metiner'den bomba öneri: Partisinden istifa edenler...

yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olası bir erken seçim halinde Gelecek ve DEVA partilerine kiralık vekil sözü verdi. Daha önce 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'yi de kiralık milletvekilleri vererek meclise taşıyan Kılıçdaroğlu, Türk siyasetine kara bir leke çalarken AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner konuya dair dikkat çeken bir öneride bulundu.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa edenlerin milletvekilliğinden de istifa etmiş olarak sayılmasını istedi. Metiner paylaşımında, "ÖNERİYORUM... Partisinden istifa eden milletvekiliğinden de istifa etmiş sayılsın... Zira o milletvekili partisine verilen oylar sayesinde seçiliyor... Yasal düzenlemede bu köklü çözüm dururken palyatif önerilerle oyalanmak niye?" ifadelerini kullandı.