Mehmet Metiner'den bomba öneri: Partisinden istifa edenler...
Siyasette yeni bir cephe daha açmak isteyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek ve DEVA partilerine kiralık milletvekili teklifinde bulundu. Daha önce İYİ Parti'ye de kiralık vekiller vererek meclise sokan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepki toplarken AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner konuya ilişkin çarpıcı bir öneride bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olası bir erken seçim halinde Gelecek ve DEVA partilerine kiralık vekil sözü verdi. Daha önce 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'yi de kiralık milletvekilleri vererek meclise taşıyan Kılıçdaroğlu, Türk siyasetine kara bir leke çalarken AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner konuya dair dikkat çeken bir öneride bulundu.
Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa edenlerin milletvekilliğinden de istifa etmiş olarak sayılmasını istedi. Metiner paylaşımında, "ÖNERİYORUM... Partisinden istifa eden milletvekiliğinden de istifa etmiş sayılsın... Zira o milletvekili partisine verilen oylar sayesinde seçiliyor... Yasal düzenlemede bu köklü çözüm dururken palyatif önerilerle oyalanmak niye?" ifadelerini kullandı.