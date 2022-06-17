  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı şok eden açıklama yapıldı: 4 günlük akaryakıtımız kaldı

Başın göğe erdi mi şimdi? Kemal'den Arınç'a övgü üstüne övgü

Alın işte anayasa aynı anayasa! Demek ki Süleyman Demirel o dönem sahtekarlık yapıyormuş!

YKS’ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler… Son günler nasıl geçirilmeli işte uzmanından öğütler

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil uzun süren sessizliğini bozdu: Eylül ve Ekim ayında altın fiyatları...

Muhalefet sussun diye hurdalar tamir edildi

Mehmet Metiner Bülent Arınç’a patladı ‘İnşallah partimizden de ihraç olur’

Rusya az önce duyurdu: Türkiye'den satın alabiliriz

Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı
Gündem Mehmet Metiner açıkladı! Bülent Arınç AK Parti'ye bakın neden geç katılmış
Gündem

Mehmet Metiner açıkladı! Bülent Arınç AK Parti'ye bakın neden geç katılmış

AK Partili Mehmet Metiner’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda “Kral çıplak” gibi sözler söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun alkışlamasıyla gözleri dolan Bülent Arınç ile ilgili bilinmeyenleri ortaya koyduğu paylaşım olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:37:00 -
Mehmet Metiner açıkladı! Bülent Arınç AK Parti'ye bakın neden geç katılmış

Yeni Akit/Ankara

24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili, Yeni Şafak Köşe Yazarı, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alkış alan Bülent Arınç’a dair bilinmeyenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Meğer 24 gün sonra katılmış

Metiner, büyük ilgi gören paylaşımında: “Bülent Arınç’a dair…
-Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir.
-AK Parti kurulduktan sonra Erbakan Hocadan talep ettiği SP genel başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti’ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır” ifadelerini kullandı. Metiner’in paylaşımı büyük paylaşım aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23