Mehmet Metiner açıkladı! Bülent Arınç AK Parti'ye bakın neden geç katılmış
AK Partili Mehmet Metiner’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda “Kral çıplak” gibi sözler söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun alkışlamasıyla gözleri dolan Bülent Arınç ile ilgili bilinmeyenleri ortaya koyduğu paylaşım olay oldu.
Yeni Akit/Ankara
24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili, Yeni Şafak Köşe Yazarı, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alkış alan Bülent Arınç’a dair bilinmeyenleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Meğer 24 gün sonra katılmış
Metiner, büyük ilgi gören paylaşımında: “Bülent Arınç’a dair…
-Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir.
-AK Parti kurulduktan sonra Erbakan Hocadan talep ettiği SP genel başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti’ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır” ifadelerini kullandı. Metiner’in paylaşımı büyük paylaşım aldı.