Mehmet Kocadon, Yatağan’ın mahallelerini dolaştı

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Yatağan’ın Dere, Kadıköy ve Madenler mahallelerine yaptığı ziyaretlerde büyük bir coşku ile karşılandı.

Yerel seçimin son günlerine doğru Mehmet Kocadon, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vatandaşların coşku dolu karşılamalarıyla Mehmet Kocadon, Muğla’da değişim rüzgarı estiriyor. En son Yatağan’ın Dere, Kadıköy ve Madenler mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocadon, “Yatağan’ımızın güzel mahallelerinde yağmura ve geç saatte rağmen bizi büyük bir coşku içinde karşılayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin inancı sayesinde birlikte başaracağız. Yatağan’ımız kazanacak! Muğla Kazanacak” dedi.

Bodrum’u dünyaya tanıtarak turizmde markalaşma çalışmalarıyla adından ülke gündeminde de sıkça söz ettiren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, koruma kullanma dengesini koruyucu projeleriyle Muğla büyükşehrin en iddialı belediye başkan adayı. Muğla’nın tüm ilçelerini, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle tanıtıp markalaştırarak; kıyının zenginliğini kırsala taşımayı amaçlıyor. Köylüsü kentlisi ile hep birlikte zenginleşmeyi vaat ediyor. Yoğun bir tempo içinde yerel seçim çalışmalarını sürdüren Mehmet Kocadon, Muğla’nın 13 ilçesindeki en çok köyü en çok mahalleyi ziyaret eden başkan adayı olarak aynı gün, dağ köylerinden sahil kenarları ve ilçe merkezlerine; esnafı, köylüsü, kentlisi, turizmcisi, üniversitelisi ve öğrencisiyle bütün Muğlalı vatandaşları kucakladı. Günde yaklaşık 600 km yol yaparak değişim rüzgarları estirdiği Muğla’da vatandaşın umudu oldu.