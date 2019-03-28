0553 313 94 23

Mehmet Kocadon üniversitelilerle buluştu

Muğlalı gazeteciler ve üniversitelilerin sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, göreve geldiği ilk gün üniversitelilerin en büyük sorunu ulaşım ve barınma konusunda, “Kaç yıllık belediye.

28 Mart 2019 Perşembe 18:34
Mehmet Kocadon üniversitelilerle buluştu

Muğlalı gazeteciler ve üniversitelilerin sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, göreve geldiği ilk gün üniversitelilerin en büyük sorunu ulaşım ve barınma konusunda, “Kaç yıllık belediye. Çözüm o kadar basitken bu sorunlar neden çözülmemiş, anlamak mümkün değil” diye konuştu.


Programda siyasi gündemin yanı sıra Muğla’daki üniversitelilerin ulaşım, barınma ve kampüs dışı sosyal yaşamlarına etki eden problemler üzerinde duruldu. Bu konularda gençlerin sorularını yanıtlayan Mehmet Kocadon, problemin değil çözümün parçası olan bir başkan olarak Muğla’da değişim rüzgarını estirdiğini, göreve geldiği ilk günden itibaren üniversitelilerin yurt sorununa ve özellikle de ulaşım sorununa acil çözümler üreteceğini söyledi. Kocadon, “Muğla’ya geldiğimde özellikle Marmaris, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer taraflarına giderken hep yollarda kümeler halinde öğrencilerin otostop çektiğini görüyorum. Bir gün aldık iki öğrenciyi aramıza sohbet ettik. Sizin anlattığınız konulara değindiler. 40.000’e yakın öğrenci var bildiğim kadarıyla üniversitede okuyan. Bu ulaşım sorunu bugüne kadar niye bekletilmiş, nasıl bir belediyecilik anlayışıdır bu? Şoför esnafını da zor duruma sokmuş bir büyükşehir ulaşım dairesi, neden bugüne kadar bu öğrenci arkadaşlara el uzatmamış anlayabilmiş değilim. Oysaki çözüm çok da basit! Bir ring koyarsınız öğrenci kardeşlerimiz istediği yere gidebilir kolayca. Gittikleri yer de zaten belli Akyaka - Marmaris. Çok da uzağa gitmiyorsunuz.Belediye bir çok şeye sponsor olmak zorundadır. Yani sizleri bir gelir olarak görmemesi lazım, süspansiyon yapması, indirim yapması lazım. Bizim asıl görevimiz sağlıklı nesiller, güzel insanlar yetiştirmek. Yoksa bu koltukta oturmanın bir anlamı yok. Muğla’da gençlik merkezi, kafeler, sanat ve kültürel etkinlikler de çok zayıf. Marmaris’teyken konserde bile dikkatimi çekti, enerjinizi ne güzel atıyor, eğleniyordunuz. Ben de bir an aranıza girip eğlenmek istedim. Çünkü büyükşehir adayları arasında yaş olarak size en yakın olan benim. O yüzden sizi onlara göre çok daha iyi anlıyorum” dedi.



Kocadon ile Muğlalı öğrencilerin barınma sorunu tarih oluyor


Öğrencilerin gündemindeki barınma sorununu da kolayca çözeceğini ifade eden Başkan Kocadon, “Muğla’ya geldiğim günden beri öğrenci arkadaşımızın dertleri bizlere sık sık getiriliyor. Peki, bu üniversite yeni mi kuruldu? Kaç sene olmuş üniversite kurulalı! 1992’de kurulmuş. O tarihten beri Muğla’da belediye yok muydu? Sosyal belediyecilik adına bir şey yapamıyorsan, belediyecilik yaptım diye asfalt yapmayı, kaldırım yapmayı anlatıp durma. Çünkü bu sosyal belediyecilik değil. Bugün üniversitedeki öğrencinin en büyük sorunu konaklama ise niye bugüne kadar bir yurt inşa etmedin ya da ettiysen ve yetmiyorsa niye yenilerini devam ettirmedin? Büyükşehrin, Muğla Belediyesinin bir sürü yerleri var. Günü kurtarmak için belediye başkanlığı yapmayacaksın. Nesilleri yetiştirmek için yapacaksın. Söz veriyormuşum size! İlk geldiğim günden itibaren bunun üzerine çalışma yaptım. Belediye başkanı olduğumda da ilk işim yurtlar ile ilgili gibi bir yatırım yapmak olacak” dedi.



Halkın 31 Mart’ta farklı boyutta bir Muğla göreceğini ifade eden Kocadon, program sonunda gençlere ve ekrandan izleyen Muğlalı vatandaşlara verdiği mesajda, “İnananların, mücadele etme ruhu olanların ve yılmayanların, yorulmayanların Muğla’sı olacak. Muğla Türkiye’nin ve dünyanın gündemine oturmak için 1 Nisan sabahına değişim rüzgarlarıyla uyanacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:34
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İstanbul'un ana güzergahlarında internet bedava olacak"
    1. "İstanbul'un ana güzergahlarında..
    2. SDE'de "Bütün Yönleriyle Yeni Zelanda..
    3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in..
    4. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    5. Bursalı çiftçilere don ikazı
    6. İznik’te sazlık yangını
    7. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    8. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    9. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    10. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    11. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    12. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    15. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    16. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    17. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    18. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    19. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    20. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    21. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    22. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    23. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    24. Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Kalın’a..
    25. Adıyaman’da okul önünde sopalı bıçaklı..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    27. İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları..
    28. Muğla'daki kazada hayatını kaybeden..
    29. Mehmet Kocadon üniversitelilerle..
    30. Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu