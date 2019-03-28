Mehmet Kocadon üniversitelilerle buluştu

Muğlalı gazeteciler ve üniversitelilerin sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, göreve geldiği ilk gün üniversitelilerin en büyük sorunu ulaşım ve barınma konusunda, “Kaç yıllık belediye. Çözüm o kadar basitken bu sorunlar neden çözülmemiş, anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Programda siyasi gündemin yanı sıra Muğla’daki üniversitelilerin ulaşım, barınma ve kampüs dışı sosyal yaşamlarına etki eden problemler üzerinde duruldu. Bu konularda gençlerin sorularını yanıtlayan Mehmet Kocadon, problemin değil çözümün parçası olan bir başkan olarak Muğla’da değişim rüzgarını estirdiğini, göreve geldiği ilk günden itibaren üniversitelilerin yurt sorununa ve özellikle de ulaşım sorununa acil çözümler üreteceğini söyledi. Kocadon, “Muğla’ya geldiğimde özellikle Marmaris, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer taraflarına giderken hep yollarda kümeler halinde öğrencilerin otostop çektiğini görüyorum. Bir gün aldık iki öğrenciyi aramıza sohbet ettik. Sizin anlattığınız konulara değindiler. 40.000’e yakın öğrenci var bildiğim kadarıyla üniversitede okuyan. Bu ulaşım sorunu bugüne kadar niye bekletilmiş, nasıl bir belediyecilik anlayışıdır bu? Şoför esnafını da zor duruma sokmuş bir büyükşehir ulaşım dairesi, neden bugüne kadar bu öğrenci arkadaşlara el uzatmamış anlayabilmiş değilim. Oysaki çözüm çok da basit! Bir ring koyarsınız öğrenci kardeşlerimiz istediği yere gidebilir kolayca. Gittikleri yer de zaten belli Akyaka - Marmaris. Çok da uzağa gitmiyorsunuz.Belediye bir çok şeye sponsor olmak zorundadır. Yani sizleri bir gelir olarak görmemesi lazım, süspansiyon yapması, indirim yapması lazım. Bizim asıl görevimiz sağlıklı nesiller, güzel insanlar yetiştirmek. Yoksa bu koltukta oturmanın bir anlamı yok. Muğla’da gençlik merkezi, kafeler, sanat ve kültürel etkinlikler de çok zayıf. Marmaris’teyken konserde bile dikkatimi çekti, enerjinizi ne güzel atıyor, eğleniyordunuz. Ben de bir an aranıza girip eğlenmek istedim. Çünkü büyükşehir adayları arasında yaş olarak size en yakın olan benim. O yüzden sizi onlara göre çok daha iyi anlıyorum” dedi.

Kocadon ile Muğlalı öğrencilerin barınma sorunu tarih oluyor

Öğrencilerin gündemindeki barınma sorununu da kolayca çözeceğini ifade eden Başkan Kocadon, “Muğla’ya geldiğim günden beri öğrenci arkadaşımızın dertleri bizlere sık sık getiriliyor. Peki, bu üniversite yeni mi kuruldu? Kaç sene olmuş üniversite kurulalı! 1992’de kurulmuş. O tarihten beri Muğla’da belediye yok muydu? Sosyal belediyecilik adına bir şey yapamıyorsan, belediyecilik yaptım diye asfalt yapmayı, kaldırım yapmayı anlatıp durma. Çünkü bu sosyal belediyecilik değil. Bugün üniversitedeki öğrencinin en büyük sorunu konaklama ise niye bugüne kadar bir yurt inşa etmedin ya da ettiysen ve yetmiyorsa niye yenilerini devam ettirmedin? Büyükşehrin, Muğla Belediyesinin bir sürü yerleri var. Günü kurtarmak için belediye başkanlığı yapmayacaksın. Nesilleri yetiştirmek için yapacaksın. Söz veriyormuşum size! İlk geldiğim günden itibaren bunun üzerine çalışma yaptım. Belediye başkanı olduğumda da ilk işim yurtlar ile ilgili gibi bir yatırım yapmak olacak” dedi.

Halkın 31 Mart’ta farklı boyutta bir Muğla göreceğini ifade eden Kocadon, program sonunda gençlere ve ekrandan izleyen Muğlalı vatandaşlara verdiği mesajda, “İnananların, mücadele etme ruhu olanların ve yılmayanların, yorulmayanların Muğla’sı olacak. Muğla Türkiye’nin ve dünyanın gündemine oturmak için 1 Nisan sabahına değişim rüzgarlarıyla uyanacak” dedi.