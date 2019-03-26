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Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını Marmaris’te sürdürdü

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmalarına Dalaman’ın ardından Marmaris’te devam etti.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını Marmaris’te sürdürdü

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmalarına Dalaman’ın ardından Marmaris’te devam etti.


Kocadon, kentte yaşayan üniversitelilerin sorunlarına ışık tutup sosyal belediyecilik yapacağını, tanıtımlara ağırlık vererek Muğla’yı marka şehir yapacağını söyledi. Marmaris’te düzenlenen “Mehmet Kocadon ile Büyük Halk Buluşması”na aralarında gençlerin ve üniversite öğrencelerinin de bulunduğu binlerce Marmarisli vatandaş katıldı. Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’a eşi Hülya Kocadon ve partililer de eşlik etti. Büyük bir coşku içinde Marmarislileri selamlayan Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Kocadon, “Biz gönül insanıyız.Bugün sizinle beraber eğleneceğiz. Vereceğiz coşkuyu Marmaris’e. Çünkü biz gönül insanı, birlik beraberlik insanıyız. Sevgimiz, her gün büyüye büyüye bir çığ gibi Muğla’mızı sarıyor. Sadece şuradaki güzellik için gece gündüz çalışmaya hazırım. Siz de hazır mısınız bu değişime? İşte şimdi değişim zamanı, şimdi güzelliklere güzellik katma zamanı! Ne güzel ki, bütün gençlik burada. Sizleri yolda görüyorum hep otostop çekiyorsunuz. Yoksa ulaşım sorununuz mu var? Konaklama sorununuz da olmasın sakın. Hadi gelin o zaman, sizler ile sosyal belediyecilik yapalım. Sizlere güzel güzel de kafeler açalım. Bodrum’da yapık daha önce, neden Muğla’mızda da yapamayalım ki?” diyerek her zaman gençlerin, öğrencilerin yanında olacağını söyledi.



Muğla genç beyinler ile birlikte yönetilecek


Tanıtım olmadan turizmin asla olamayacağını da ifade eden, 20 yıllık belediye başkanlığı görevinin yanı sıra 17 yıldır da Bodrum Tanıtma Vakfının başkanlığını yapan Mehmet Kocadon, “Ben bu görevlere ilk başladığımda, Bodrum’a sadece 3-4 ülkeden turist geliyordu. Şu anda kaç ülkeden geliyor biliyor musunuz, neredeyse 50 ülkeden geliyor.Çin’i ve Hindistan’ı ilk keşfedenler ise yine bizleriz. Hindistan düğünleri yapıyoruz Bodrum’da ve ne kadar kazanıyoruz bu düğünlerden biliyor musunuz yılda, 30 milyon dolar. Bunların hepsini başardık, biz olarak başardık. Onun için bizler ile beraber sizler de buna katkı vererek, genç beyinleriniz ile bütün Muğla’mızı, bu ülkeyi tanıtacağız arkadaşlar. Tanıttıkça merak edileceğiz, merak edildikçe turist gelecek, turist geldikçe de ekonomik güç gelecek” dedi.



Mehmet Kocadon ile Marmaris Büyük Halka Buluşması Edis konseri ile devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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