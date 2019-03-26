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Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara başarılar diledi

Muğla genelinde köy köy ilçe ilçe gezerek seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, haftanın ilk günü programına, doğup büyüdüğü kenti Bodrum’u aldı.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara başarılar diledi

Muğla genelinde köy köy ilçe ilçe gezerek seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, haftanın ilk günü programına, doğup büyüdüğü kenti Bodrum’u aldı. Bodrum Belediye Başkan Adayları ile de görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.



Haftanın ilk günü Bodrum Belediyesinde mesaiye başlayan personeli ile bir araya gelerek Bodrum Belediyesi ve TEB bankası arasında belediye çalışanlarına verilecek olan promosyon sözleşmesine imza atan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ardından seçim çalışmalarına devam ederek Bodrum esnafını ve vatandaşları ziyaret etti.



Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, gün içinde ayrıca partisinin Bodrum seçim ofisinin açılışında kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunmuş olan İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’a, seçim ofisine giderek iadeyi ziyarette bulundu. Başkan adayları Kocadon ve Tosun’a partililer de eşlik etti. Keyifle geçen sohbette biri Muğla’ya biri de Bodrum’a talip olan belediye başkan adayları, seçim süreci hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.



Mehmet Tosun, iadeyi ziyarette bulunan Mehmet Kocadon’a nazik ziyareti için teşekkür ederek büyükşehir adaylığı yolunda başarılar diledi.



Mehmet Kocadon daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ile bir araya geldi, çay içip sohbet etti. Sohbetin konusu ise tabi ki yine yerel seçimlerdi. Kocadon, Bodrum yarımadasında seçim çalışmalarını sürdüren tüm adaylara başarılar diledi.



İki dönem Ortakent Yahşi Belde Belediye Başkanlığı, bir dönem Bodrum Belediyesi, bir dönem de Bodrum Yarımada Belediye Başkanlığı olmak üzere dört dönem yaklaşık 20 yıldır başkanlık yapan Mehmet Kocadon, Ortakent’te başlayan Bodrum ile devam eden hizmet aşkının şimdi ise tüm Muğla’yı kucaklayacak kadar büyük bir aşka dönüştüğünü söyledi.



17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının Başkanlığını da üstlenen Kocadon, yaptığı tanıtım çalışmaları ile dünyada bir marka haline getirdiği Bodrum’a hizmet etmek için yola çıkmış Bodrum Belediye Başkan Adaylarına bol şans dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. İlçe belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik beraberlik içinde uyum içinde hareket ederek ilçeleriyle bir bütün olarak gördüğü Muğla’nın kazanması için çalışacağını sözlerine ekledi. En büyük hedefinin ise Muğla’daki 13 ilçeyi Bodrum örneğindeki gibi marka haline getirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca kıyının zenginliğini kırsala taşımak, bunun için tarım ve hayvancılığa önem vererek modern tarım projeleri ve kooperatifleşme gibi oluşumlara liderlik etmek, Muğla’nın güzelliklerini en iyi şekilde dünyaya tanıtmak, ekonomisi güçlü, eğitim ile spor, sanat ve kültür ile beslenen sağlıklı nesiller yetiştirmek, huzur içinde bir Muğla oluşturmak istediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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