Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu
Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı oldu.07 Kasım 2018 Çarşamba 12:46
Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet'teki görevinden ayrılmasının ardından İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı oldu.
İslâm Düşünce Enstitüsü; İslami konularda yaptığı araştırma ve raporlarla biliniyor. İDE; araştırma, seminer, konferans ve eğitim-öğretim programları düzenleyerek İslam dini ile ilgili rapor ve görüşler yayımlıyor.
İslâm Düşünce Enstitüsü, Prof. Dr. Mehmet Görmez'in başkanlığında Ankara'da faaliyetlerine başladı.
İDE'nin kendi hizmet alanına yönelik açıklaması şöyle:
"İslâm düşüncesi için hikmet; ilim ve amelin mükemmel bir terkibini ifade eder ve nihai kertede insanî kemali amaçlar. İDE, ilim-amel birlikteliğinin en temel göstergesi olan ahlâk ilmini teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden ele almayı hedeflemektedir.
Kaynak: Milli Gazete
YORUM YAZ