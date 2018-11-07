Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet'teki görevinden ayrılmasının ardından İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı oldu.

İslâm Düşünce Enstitüsü; İslami konularda yaptığı araştırma ve raporlarla biliniyor. İDE; araştırma, seminer, konferans ve eğitim-öğretim programları düzenleyerek İslam dini ile ilgili rapor ve görüşler yayımlıyor.

İslâm Düşünce Enstitüsü, Prof. Dr. Mehmet Görmez'in başkanlığında Ankara'da faaliyetlerine başladı.

İDE'nin kendi hizmet alanına yönelik açıklaması şöyle:

"İslâm düşüncesi için hikmet; ilim ve amelin mükemmel bir terkibini ifade eder ve nihai kertede insanî kemali amaçlar. İDE, ilim-amel birlikteliğinin en temel göstergesi olan ahlâk ilmini teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden ele almayı hedeflemektedir.

Kaynak: Milli Gazete