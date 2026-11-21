Ümraniye Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Ümraniye Kitap Fuarı, "Kitap Vakti Geldi" sloganıyla Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda açıldı. Fuarın onur konuğu, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılış konuşmasında yapay zekâ ile dijital ekranın kitabın hizmetine sunulmasının yollarının aranması çağrısında bulundu.

Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarı olarak nitelendirilen organizasyona 100 yayınevi ve marka katılıyor; 250'ye yakın yazar ve on binlerce kitap okurlarla buluşuyor. Dokuz gün sürecek fuarda yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kapılar 29 Kasım'a kadar açık kalacak.

Görmez: Kitabın vakti geçmez

Görmez, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın kendisini üçüncü kez davet ettiğini, öncekilere icabet edemediğini anlattı; fuarın en büyük onur konuğunun stantlarda kitap arayan gençler ve çocuklar olacağını söyledi. Fuarın sloganına atıfla "Kitabın vakti geçmez" denmesini önerdi.

İslam medeniyetini bir kitap medeniyeti olarak tanımlayan Görmez, insanlığın dijital ekran uygarlığına geçtiğini belirtti. "Dijital ekran uygarlığı kitabı gölgelememeli" diyen Görmez, bu uygarlığın kitap medeniyetine alternatif olmaması, kitapta, kalemde, okumada ve yazmada ısrar edilmesi gerektiğini, "camdan değil kağıttan da" okumaya devam edilmesini istedi.

Sözün yazıya, yazma eserlerin matbaaya aktarılması dönemlerinde yaşanan endişeleri hatırlatan Görmez, benzer endişenin bugün dijital ekran ve yapay zekâ için duyulduğunu dile getirdi: "Yapay zekayı da dijital ekranı da kitabın hizmetine sunmanın yollarını aramalıyız. Kitap fuarlarımız da artık kendilerini buna göre dizayn etmeli."

İslam'ın ilk emrinin "Oku" olduğunu hatırlatan Görmez, "Üç kitabı birlikte okumalıyız" sözüyle ezel ve ebet kitabının, insanın ve kâinatın birlikte okunması gerektiğini anlattı.

Yıldırım: 7 kütüphane yaptık, sekizincisi yolda

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, fuarın bu yıl yedinci kez düzenlendiğini belirterek "90 tane kitabevi var. 250'ye yakın da yazarımız 9 gün boyunca stantlarında kitapları imzalayacaklar" dedi. Türkiye'de 400 milyona yakın kitap basıldığı bilgisini aktaran Yıldırım, ilçede 7 kütüphane yaptıklarını, sekizincisinin yolda olduğunu söyledi ve "Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise kitap fuarlarının çok önemli olduğunu vurguladı; Cemil Meriç'in ve Aliya İzzetbegoviç'in kitap üzerine sözlerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük hizmetler yapıldığını söyleyen Yayman, kendi değerlendirmesini "AK Parti'nin en büyük eserleri nelerdir deseniz, ben birinci sıraya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni koyarım" sözleriyle paylaştı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek fuarın açılışını yaptı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.