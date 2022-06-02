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Aktüel Mehmet Doğan kimdir? Terörist Mehmet Doğan öldürüldü mü?
Aktüel

Mehmet Doğan kimdir? Terörist Mehmet Doğan öldürüldü mü?

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK’ya yönelik hem içerde hem de dışarda ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. MİT’in etkili operasyonu sonucu vatan hainleri tek tek turuncu torbalara dolduruluyor. Bölücü terer örgütü PKK’nın sözde üs düzey isimlerinden olan hain, alçak Mehmet Doğan öldürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-06-02 14:17:00 - 2022-06-02 14:17:39
Mehmet Doğan kimdir? Terörist Mehmet Doğan öldürüldü mü?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan 21 Mayıs 2022 tarihinde etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan, aynı zamanda örgütün merkezi silahlı aparatı HPG'nin komuta sözde komuta konseyi üyesiydi.

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