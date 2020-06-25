Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a Obradovic tepkisi: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Spor Yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında, Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic'in ayrılığını ve gündemi değerlendirdi.

''Basketbol Fenerbahçe'de Obradovic'le başlamadı ama zirveye Obradovic ile geldi. Böyle bir efsaneden gecenin bir yarısında ayrılınır mı?'' diyen Demirkol, şu ifadeleri kullandı; ''Hayatımda böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe yönetiminin içinde bulunduğu durum açısından kötü bir durum bu. İletişim tarafında bunun 'kötü bir geri dönüşü olabilir' diyebilmelilerdi.

''Bu yeni düzene alışmak için bir sene kenara çekilmeyi düşündü''

Bu senenin seyircisiz oynanacak olması, acaba Obradovic'e 'Ben seyircisiz yapamam' dedirtmiş olabilir mi? Ya da bütçeden mecburi olarak yapılacak kısıtlamadan dolayı yeni bir zorluğun altına girmek istememiş olabilir mi? Basketbol daha oyunculara evrilirken, futbol tam tersi yöne gidiyor gibi. Belki de Obradovic, bu yeni düzene alışmak için bir sene kenara çekilmeyi düşündü.

''Taraftarın ilgilendiği kısımda işler iyi gitmiyor''

En önemli kısmı iletişim kısmı. Daha iyi bir ayrılık organize edilebilirdi. Fenerbahçe'nin yönetimi zaten hedefte, bunun daha çok zarar vereceği kesin. Fenerbahçe'de yönetimin çok iyi yönettiği çok iyi işler var ancak taraftarın ilgilendiği kısımda işler iyi gitmiyor. Futbolda ve basketbolda işler iyi değil. Taraftar buna bakıyor ve başka bir şeyle ilgilenmiyor.

''Süreç daha iyi yönetilebilirdi''

İnsanların bu ayrılığın neden olduğunu anlamaları lazım. Kolay değil taraftara bir şey anlatmak ama iletişimden kastım bu. Süreç daha iyi yönetilebilirdi. Taraftarlık irrasyoneldir ama mümkün olduğunca anlatıp insanları teskin edebilirlerdi.''