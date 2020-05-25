Mehmet Çilingiroğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' tepkisi

Pandemi sürecinin popüler doktoru İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bulduğu her fırsatta terör destekçiliği yapan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) sert çıktı.

Çilingiroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun israf olduğunu iddia ettiği, ama koronavirüs sürecinde ne kadar ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkan şehir hastaneleri ile ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Tabipler Birliği şehir hastanelerine de karşı! Sağlık sisteminin sonu olacak öyle mi? Hep şikayet, hep eleştiri. Sen ne yaptın Tabipler Birliği olarak? Kendi üyesi olduğun parti liderini davet ettin. Niye siyaset yapıyorsun TTB’de? Çözüm üret.

Tabipler Birliği hatırlar mısın ne kadar politika yapmıştınız şehir hastanelerine karşı? Ne kadar kötülemiştiniz? Muhalefeti TTB'ye getirerek siyaset yaptınız, ne oldu ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB ziyareti... Türk Tabipler Birliği madem siyaset yapacaksın tüm parti liderlerini davet et, ama gelmezler. Neden mi? Çünkü senin görevin siyaset değil! Sen ne yaptın biz hekimler için?"