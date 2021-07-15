Mehmet Ceyhan'dan tavsiye ettiği aşıların sahipleri için dikkat çeken sözler: Pazar arayışındalar

Haber Global’e konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan savunduğu mRNA aşısı Biontech'in sahipleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce salgınla mücadelede nüfusun yüzde 60'ın aşılanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu iddiasında zamma giderek nüfusun yüzde 80’inin aşılanmış olması gerektiğini, bu hedefe ulaşılmadan kısıtlamaların kaldırılmasının doğru olmadığını ve bu orana ulaşmadan rahat etmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Uğur Şahin ve Özlem Türeci pazar arıyorlar"

Biontech’in kurucu ortakları olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin "İhtiyaç halinde 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlarız" sözlerinin sorulması üzerine Ceyhan, “Bu kişiler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almıyorum, bu insanlar pazar arayışında insanlar. Böyle konularda yayınlanmış çalışmalara bakılması gerekiyor, kişilerin açıklamalarına değil.” diye konuştu.