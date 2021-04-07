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Korona Virüs Mehmet Ceyhan'dan itiraf: Biz de sonradan anladık ki, bu uygulama yanlıştı
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan itiraf: Biz de sonradan anladık ki, bu uygulama yanlıştı

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Prof. Mehmet Ceyhan, "Biz de sonradan anladık ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak koyarak, aslında salgının seyrini olumsuz etkileyen bir faktör" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:58:00 - 2021-04-08 00:01:19
Mehmet Ceyhan'dan itiraf: Biz de sonradan anladık ki, bu uygulama yanlıştı

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yapılan Akıl Çemberi programına katılan konuklar arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan yer aldı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ysağının yanlış olduğu belirtti.

"65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı yanlıştı"

"Biz de sonradan anladık ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak koyarak, onları evde kapalı tutmak aslında salgının seyrini olumsuz etkileyen bir olay." diyen Ceyhan, nedenini şöyle açıkladı:

"Bu, bulaşı arttıran bir faktör"

"Çünkü biz her ne kadar "Onlar riskli grup, onları koruyalım." dediysek de eğer evden bir kişi çalışmak zorunda olduğu için dışarı girip çıkıyorsa, sonra o kişi akşam eve dönüyo. Ve siz kapalı bir ortamda o insanları bir arada tutmaya zorluyorsunuz. Bu bulaşı arttıran bir faktör."

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