Mehmet Ceyhan 'Kurtulacağız' diyerek koronavirüs için tarih verdi!

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programının bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.



Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken aşı tedariği konusunda da önemli bir yol kat edildi. Prof. Dr. Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor.

Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları:

En iyi ihtimal sonbahar

Rehavete kapılıp tedbirleri bir anda gevşetmememiz gerekir. Sayılar önümüzde olduğu için bir tarih verebiliyoruz. En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız. Aşılamadan sonra vaka artışıyla ilgili dalgalanmalar olmayacak. Artık kendimizi aşılanmamış ülkelerden korumamamız gerekecek. İkinci doz aşıları yaptığımızda "Bu işten kurtulduk" diyebiliriz.

Üçüncü doz için vatandaşların kafasında soru işareti olmasın. Firmalar şimdiden pazar payını ayarlamak adına bu tip açıklamalarda bulunuyor ancak bununla ilgili çok net bir araştırma olmadığı için henüz düşünmek doğru değil.

İnaktif aşı yaptıranlarda 3 ay sonra koruyuculuğun azaldığını ve 3. doz aşının yaptırılabileceğini söyleyebiliriz.

Şili'nin 10 buçuk milyon kişilik Sinovac sonuçlarını açıklamasıyla örnek olarak orası gösteriliyor. Yüzde 68 bağışıklık kazandırıyor.

Biz kurtulacağız muhtemelen bir kaç ay sonra ancak dışarıdan virüsün girmesi mümkün o yüzden sınırlarımızı koruyacağız.

Ayrıntılar geliyor...