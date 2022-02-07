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Gündem Mehmet Ceyhan, ilgi çekmeye çalışan çocuklar gibi
Gündem

Mehmet Ceyhan, ilgi çekmeye çalışan çocuklar gibi

Koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı açıklamalarla halka korku salan, salgın döneminin felaket tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu defa da "Doktor bulamayacağız" diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:29:00 -
Mehmet Ceyhan, ilgi çekmeye çalışan çocuklar gibi

Koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı açıklamalarla halka korku salan, salgın döneminin felaket tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu defa da "Doktor bulamayacağız" diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, sosyal medya hesabından “Salgınlarda düşünülmesi gereken ama başa gelince çözüm için geç kalınan sorunlardan biri” diyerek, bilim dalında açılan kadroyla ilgili "Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı eğitimine başvurmamaya başladılar. Kurulduğundan beri ilk kez bilim dalımızın açtığı 2 kişilik kadroya başvuran olmadı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Böyle giderse yakında salgınlarda çocuklara bakacak kaliteli 'çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı' bulamayacağız" sözleriyle halka korku pompalamaya çalıştı.

 

 

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