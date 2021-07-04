Mehmet Ceyhan aşı sorusunu böyle cevapladı: Karpuzu karpuzcuya seçtiren halk..

Koronavirüs salgını dünyayı halen etkisi altında tutarken, aşıya karşı geliştirilen aşılar ümit ışığı oldu. Buna rağmen yeni varyantlarıni, mutasyonların çıkması ve aşıların bunlara karşı etkili olup olmayacağı, yan etkileri de tartışma konusu oldu.

"Karpuzu karpuzcuya seçtiren halk.."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisinin Biontech aşısını tavsiye etmesini eleştiren bir takipçisine, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" yanıtını vererek koronavirüs aşıları hakkında bilgi verdi.

"Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru olmaz"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum. Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru olmaz yani.

"Koronavirüs geçirenlerde 100 kat daha ağır vakalar var"

Perikardit değil, miyokardit. Bilimde kardiolog dedi diye bir delil olmaz. 300 milyon dozda 1100 miyokardit görüldü, bu aşı olmayanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa Kovid-19 geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar görülüyor.

"Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık"

Çin/Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya’da değil, ABD’de yapılıyor. Çin’in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık.

"Aşı için 5 yıl mı bekleyelim"

5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz?

"İki cahilin yazısıyla fikir sahibi olmayın"

Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. Son olarak; ne olur, Dünya’da en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google'dan bakıp, iki cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı."