Mehmet Cengiz'in küfür ettiği kişi ortaya çıktı... Meğer aile boyu CHP'liymiş

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li Çete" dediği patronlar arasında yer alan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Özkök’e bir röportaj verdi.

"Milletin a.na koyacağız" sözüyle ilgili ilk kez konuşan Mehmet Cengiz, halka küfretmediğinin altını çizerek "Ben milletime aşığım, aşık! Beni tanıyanlar bilir. Ben millete küfür etmedim, polis tapelerinde yazıyor, rakibimi kastetmiştim, o rakibim de kendisini biliyor… Ama bunu ille de milletin gözüne sokmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Cengiz'in rakipleri için kullandığı ifadeyi çarpıtarak ünlü iş adamını defalarca kez linç tahtasına oturtan karanlık ODA TV'nin yazarı Hürrem Elmasçı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Mehmet Cengiz'in söz konusu küfrü rakibi olan iş adamı Sani Şener'e ettiğini yazan Elmasçı şunları kaydetti:

"Küfür ettiği rakibiymiş! Kim acaba? Merak sardım bir iki yere telefon ettim. Telefon ettiklerim beni şaşırttı; "Aaa Hürrem Hanım bunu nasıl bilmezsiniz Mehmet Cengiz’in kimi kastettiğini Ankara’da bilmeyen iş çevresi yok. Çok gazeteci de biliyor, size kimse fısıldamadı mı?" Vallahi söyleyen olmadı, yeni öğrendiğime çok şaşırdılar. Mesele şuymuş çocuklar… İşin temelinde ülkemizin temeline bomba yerleştiren hain FETÖ varmış!"

Olayın İstanbul Havalimanı’nın 24 Ocak 2013 tarihinde açılan ihalesiyle başladığını aktaran Hürrem Elmasçı, şöyle devam etti:

"Mehmet Cengiz'in o pek meşhur küfrü ne zaman ortaya çıktı çocuklar? Artık bilmeyeniniz yok sanırım; 17-25 Aralık 2013 FETÖ operasyonuyla… FETÖ’nün artık dönemin Başbakanı Erdoğan’a “savaş” açtığı yıl. Hatırlayın bakalım o yıl hangi büyük ihale oldu?

Ben yazayım size: İstanbul Yeni Havalimanı’nın ihalesi 24 Ocak 2013 tarihinde açıldı ve 3 Mayıs 2013 günü sonlandırıldı. FETÖ’nün Erdoğan’ın tüm çevresini dinlemeyi yoğunlaştırdığı senede, Türkiye tarihinin en büyük ihalesi görücüye çıktı. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketleri bu ihaleye girdi:

TAV, Alarko, IC, Limak, Makyol, Varyap, Cengiz, Mapa, Kolin, Kalyon, Sabancı… Kimler kimler… İhaleye dört grup teklif verdi…

Benim yeğenim makine mühendisi ondan duyardım; herkes, 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanan TAV Havalimanları Holding'in bu ihaleyi kazanacağını da tahmin ediyordu.

TAV o dönem çok popülerdi; ortakları arasında sadece Doğramacıların Bilkent Holdingi yok, havalimanı yönetimi, işletmeciliği yapan Hamdi Akın’ın Akfen Holding de vardı.

TAV’ın başında ise hem kurucu ortağı hem de İcra Kurulu Başkanı olarak Sani Şener bulunuyordu.

Yazmadan geçemeyeceğim; Trabzonlu Şener ailesini bizim Ankara çevresinde tanımayan yoktur çocuklar. Babaları rahmetli Ahmet Şener yıllarca CHP milletvekilliği ve Orman ile Devlet Bakanlığı yaptı. Üç çocuğundan belki sizler Trabzonspor Başkanı olduğu için Sadri Şener’i bilirsiniz.

Bizim “kız çevresinin” samimi olduğu, evin tek kız Prof. Sezer Şener Komsuoğlu Hanımefendi idi. Kocaeli Üniversitesi'nde rektörlük yaptı sekiz yıl boyunca…

Sani Şener bizden çok küçüktür ama Ankara TED kolejinden arkadaşları onu pek severler, överlerdi. Şu an 24 şirketin bağlı olduğu 40 bin çalışanı olan TAV Grubunu yönetmek kolay mıdır çocuklar? Demek ki başarılı…

Dünyanın ilk yap-işlet-devret tipi havalimanı özelleştirmelerinden biri olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 500 bin m2'lik inşaatını planlanandan 8 ay önce tamamlaması az şey midir çocuklar?

Türkiye'de 5 havalimanı olmak üzere dünyada 15 havalimanı işletilen TAV'ın İstanbul Yeni Havalimanı’nın ihalesini almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancaaak, inanılmaz bir rakam ortaya çıktı: KDV dahil 26 milyar 142 milyon Euro!

Altı saat süren 96 turlu ihaleyi Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı.

Paranın ne kadar büyük olduğunu size bir örnekle yazayım; TAV, Yeşilköy’e yıllık 130 milyon Euro kira ödüyordu. Şimdi ise bu fiyat 1 milyar Euro’ya çıkmıştı!

TAV ihalenin 78’inci turunda rakamı artıramayarak çekildi. Frankfurtlu havalimanı işletmecisi Fraport ile ihaleye birlikte giren TAV, rakamı 20 milyar Euro’ya kadar yükseltebildi…

İhaleyle başınızı şişirmeyeyim çocuklar. İşte kıran kırana yaşanan ihale sürecinde FETÖ herkesin telefonlarını dinlediği 17-25 Aralık 2013 operasyonuyla ortaya çıktı.

Bu tapelerden birinde Mehmet Cengiz'in “Milletin a..na koyacağız” sözünü ettiği kişi, en büyük rakipleri TAV’ın başındaki işadamı Sani Şener idi."