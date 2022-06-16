Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında mesleği nedir?
Mehmet Büyükekşi kim? Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi’nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Büyükekşi kim? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında nereli?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Peki, Mehmet Büyükekşi kim?
Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında mesleği nedir?
Mehmet Büyükekşi 10 Mayıs 1961 Gaziantep'te dünyaya geldi. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.
Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.