Mehmet Bozdağ'dan Cüneyt Arkın açıklaması

2. sezonu 7 Ekim Çarşamba günü başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, diziye Aksakallıların reisi olarak katılan Cüneyt Arkın hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Mehmet Bozdağ, 'Cüneyt Arkın'ı nasıl ikna ettiniz?' sorusuna şu cevabı verdi; "Ben Cüneyt ağabeyi çok istiyordum. Teklif ettik, sağ olsun kabul etti. Tanış olduk, daha da çok sevdik. O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam."

Türk tarihinden konuşan Bozdağ, "Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Ben onu çok sevdim. Kemal Tahir'i de konuştuk Cüneyt ağabeyle, Türk tarihini de konuştuk, savaşları, atı, eski Yeşilçam'ı da konuştuk. Üst düzey bir zekâsı var." açıklamasını yaptı.

Reyting rekortmeni dizinin yapımcısı, açıklamasında "Onun setlere, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler; çok güçlü isimler geldi." ifadelerini kullandı.