Mehmet Boynukalın'ın verdiği cevap sosyal medyayı salladı! Binlerce beğeni aldı

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Boynukalın'ın tedavisi evde yapılıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'indeki görevinden istifa ettikten sonra ilmi çalışmalarına hız vereceğini açıklayan Prof. Boynukalın, yaptığı açıklamalarda İslam karşıtlarını da üzerine çekti. Hedef haline gelen Boynukalın, tavissiz duruşyla da örnek bir duruş sergiledi.

Son olarak duadan rahatsızlık duyan bir hazımsız, Mehmet Boynukalın'ın yaptığı paylaşıma muhalif cevap verince rezil oldu.

Mehmet Boynukalın'ın, "Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalıklardan tedavi olmuş, tedavi olmayı emretmiş, aynı zamanda dua da etmiştir. Biz Müslümanlar da aynı yolu izlemeliyiz. İnsanın şifa bulmasında onun manevi, ruhi durumunun da büyük etkisi bulunur. Bilim her zaman yeterli değildir." şeklindeki paylaşımına söz konusu adam, "Aşı bitti herhalde. Psikolojinin immün sisteme etkisi nedeniyle insanın dua etmesini olumlu görebiliriz. Gelgelelim bütün araştırma sonuçları bir halta yaramadığını söylüyor" diye cevap verdi.

"Özet geçeyim, etkisi ölçülebilir değil, maymunlarda da dua olumlu etki bırakmış" şeklinde paylaşımını sürdüren şahsa Mehmet Boynukalın şu cevabı verdi:

"O zaman sizde de olumlu etki bırakabilir."