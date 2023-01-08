Mehmet Barlas'tan şok eden öneri

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye tüm hızıyla 2023 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem seçim çalışmalarına hem de icraat ve projelerine devam ettiğine dikkat çekti. Erdoğan'ın seçim sürecinde ve sonrasında neler yapılacağını net bir şekilde açıkladığını, önümüzdeki yüzyılın vizyonunu çizdiğini ifade eden Barlas, "Rakiplerine gelecek olursak, ne adayda ne de ülkede ne yapılacağı konusunda anlaşmış durumdalar. Adayın kim olacağı hakkında konuşmaya yeni başlayacaklarını ilan ettiler. Ülkeyle ilgili hiçbir vizyonları yok" dedi.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"Günlerdir herkes altılı masanın tutarsızlıklarını konuşuyor. Ortaya sundukları yönetim modelleri, kendi destekçilerini bile güldürür hale geldi.

Yüzde yarım oyu bile olmayan, müstafi başbakan Davutoğlu'nun, "Bana sorulmadan cumhurbaşkanı adım atamayacak" açıklaması, siyaset gündeminin başköşesinde duruyor ve daha da duracak gibi.

Tabii durum böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'da yaptığı konuşmada bu konulara değinmeden yapamadı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

'BUNLARINKİ SİYASİ VESAYET'

"Karşımıza 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri, yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı 'siyasi vesayet'.

Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Millete söyledikleri sözleri uygulayacakları hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Seçimden sonra böyle bir niyetlerinin olduğuna dair işaret de yok. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi, krizler yaşadı. Bunlar 2 de değil, 6 başlı bir yürütme peşinde. Proje namına hiçbir şey olmadığı için 'istemezükçülük' dışında bir şey de söylemiyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diyerek seçim tarihi konusunda da ipucu vermiş oldu.

MUHALEFETİN VİZYONU YOK

Türkiye tüm hızıyla 2023 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan hem seçim çalışmalarına hem de icraat ve projelerine devam ediyor. Seçim sürecinde ve sonrasında neler yapılacağını net bir şekilde açıklıyor, önümüzdeki yüzyılın vizyonunu çiziyor.

Rakiplerine gelecek olursak, ne adayda ne de ülkede ne yapılacağı konusunda anlaşmış durumdalar. Adayın kim olacağı hakkında konuşmaya yeni başlayacaklarını ilan ettiler. Ülkeyle ilgili hiçbir vizyonları yok.

Benim onlara bir tavsiyem var: Aralarında gizli bir aday belirlesinler. Bu adayın kim olduğu hiç kimse tarafından bilinmesin. Böylece yıpranma sorunu da olmaz. Hiçbiri cumhurbaşkanı adayı olduğunu inkâr da etmezse seçime kadar gül gibi geçinir giderler. Sonrası zaten belli."