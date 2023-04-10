Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok" dedi.

Barlas yazısında, "Türkiye aylardır bu günü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim. Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Genç, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Tüm adayların bir misyonu var. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil." ifadesini kullandı.



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