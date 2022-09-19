Mehmet Barlas, o kadına "cadı" dedi! Yer yerinden oynayacak

Dünyadaki bütün bölgeleri kargaşaya sürükleyen ve kukla devletler aracılığıyla çeşitli bölgeleri tehdit eden ABD'nin, şimdi de problemli bölgelere Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi adındaki cadıyı göndermeye başladığını ifade eden Mehmet Barlas, "Amerika'nın girdiği her bölgeyi kana bulayan ve kargaşaya sürükleyen politikasına bir de 'cadı' sokması gerçekten ilgi çekici" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dünyadaki bütün bölgeleri kargaşaya sürükleyen ve kukla devletler aracılığıyla çeşitli bölgeleri tehdit eden Amerika, şimdi de problemli bölgelere Nancy Pelosi adındaki cadıyı göndermeye başladı. Resmi ünvanı Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi dün Ermenistan'daydı.

Hatırlanacağı gibi daha önce de Çin'i kışkırtmak için Tayvan'a gitmişti. Cadı unvanlı Pelosi, dün Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret edip Türkiye'ye çattı ve şunları söyledi: Görüşmelerizde her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" dedi ve Ermenistan'da açıkça bir NATO mütteffikini hedef aldı. Amerika'nın girdiği her bölgeyi kana bulayan ve kargaşaya sürükleyen politikasına bir de 'cadı' sokması gerçekten ilgi çekici. Zaten ABD Başkanı Biden, akli melekeleri sorgulanan bir kişi. Avrupa'nın siyasetsizliği ve yangına körükle gider hali de ortada. Avrupa kendi kendine enerji ambargosu koyup ekonomilerini batırdı ve yaptıkları silah yardımlarıyla krizin derinleşmesine sebep oldu."