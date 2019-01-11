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Mehmet Aşık kimdir nerelidir?

Mehmet Aşık AK Parti Dernekpazarı belediye başkan adaylığında ismi geçmesiyle birlikte Mehmet Aşık’ın kim olduğu araştırılıyor. 1983 Yılında KTÜ Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1989 yılında mezun olan Mehmet Aşık, 2010 Yılından beri Özel Yıldızlıgüven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmakta. İşte Mehmet Aşık hayatı…

11 Ocak 2019 Cuma 15:27
Mehmet Aşık kimdir nerelidir?

Mehmet Aşık AK Parti Dernekpazarı belediye başkan adaylığında ismi geçmesiyle birlikte Mehmet Aşık’ın kim olduğu araştırılıyor. 1983 Yılında KTÜ Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1989 yılında mezun olan Mehmet Aşık, 2010 Yılından beri Özel Yıldızlıgüven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmakta. İşte Mehmet Aşık hayatı…

Mehmet Aşık kimdir?

1966 yılında Dernekpazarı Kondu mahallesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Dernekpazarı’nda okudu. 1982-1983 Eğitim öğretim yılında Trabzon Lisesi’nden Mezun oldu. 1983 Yılında KTÜ Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1989 yılında mezun oldu. 1989-1991 yıllarında Denizli’nin Tavas ilçesi Konak Kasabası Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 1991 Yılında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne tayin oldu. 1991-1992 yıllarında askerliğimi Çorlu’da yaptı.

1992 yılından 2010 yılına kadar Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 1998-2000 yıllarında Trabzon Tabip Odası Merkez Delegesi olarak, 2008 2010 yıllarında Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Saymanı olarak görev yaptı. 2005 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2010 Yılından beri Özel Yıldızlıgüven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmakta. Özellikle Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, İletişim Becerileri, Hasta Hakları konularında sertifikalı eğitimler aldı. Mehmet Aşık evli ve iki çocuğu var.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:27
  1. Trabzon
  2. Denizli
  3. Mehmet Aşık kimdir nerelidir?
  4. Mehmet Aşık Dernekpazarı belediye başkan adayı
  5. ak parti trabzon dernekpazarı belediye başkan adayı 2019

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