Mehmet Alp Ünlü kimdir? İstanbul gömleklerinin sahibi kim?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı yeni gözaltılar devam ediyor. Son operasyonda İstanbul Gömlekleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü gözaltına alındı. Böylece Oktar örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi Peki Mehmet Alp Ünlü kimdir?

MEHMET ALP ÜNLÜ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Alp Ünlü, ''İstanbul Gömlekleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'' ve ''Giovanni Piço Della'' şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Mehmet Alp Ünlü'nün kim olduğu hayatı hakkında henüz detaylı bir bilgi olmamakla birlikte, 2 yıl öncesinde ''kara para aklama'' iddiası ile başlatılan soruşturma sonrasında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından çalışma gerçekleştirilmişti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)'ın hazırladığı çalışma raporu doğrultusunda, ünlü iş adamı Mehmet Alp Ünlü'nün sahibi olduğu iki firmanın Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Bu nedenle mahkeme kararı neticesinde 86 şirkete el konulmasının akabinde gömlek üreticisi Mehmet Alp Ünlü'nün de şirketlerine el konulması kararı alındı. Adnan Oktar operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Alp Ünlü hakkında yeni gelişmeler oldukça haberimizin detayında yer vereceğiz...