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Siyaset Mehmet Ali Şahin'den AB ülkelerine net mesaj: Pişman olursunuz
Siyaset

Mehmet Ali Şahin'den AB ülkelerine net mesaj: Pişman olursunuz

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuksuz faaliyetlerine ve Türkiye karşıtı tutumuna destek veren Avrupa ülkelerini eleştiren Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Yunanistan da pişman olur siz de pişman olursunuz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:58:00 -
Mehmet Ali Şahin'den AB ülkelerine net mesaj: Pişman olursunuz

AK Parti’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ara verilen 7’nci Olağan Kongreleri tekrar başladı. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kongreye, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin de katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Ali Şahin, Doğu Akdeniz’deki gerilime dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı hukuk dışı uygulamalarına Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin destek vermesi hakkında konuşan Mehmet Ali Şahin, söz konusu açıklamalara şaşırmadığını belirterek, batılı ülkelerin 98 sene önce de Yunanlara destek verdiğini ve cevabını aldıklarını hatırlattı.

“Pişman olursunuz”

Türkiye’nin bugün dünden daha güçlü olduğunu vurgulayan Şahin, “Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve milletimiz adına mesajları veriyor, vermeye devam edecektir. Nedir o mesaj? Doğu Akdeniz'de sınırı olan tüm ülkeler gelip oturun. Eğer burada hidrokarbon kaynakları varsa, doğalgaz ve petrol varsa bunu birlikte çıkaralım. Bundan daha makul bir şey olabilir mi? Bu noktaya mutlaka gelecekler” diye konuştu.

Batılı ülkelere seslenen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, “Eğer aksi şey düşünüyorlarsa 98 yıl önce Yunanistan’ı kışkırtıp savaştıran batılılar hiç aklınızdan geçirmeyin, pişman olursunuz. Yunanistan'da pişman olur siz de pişman olursunuz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı alenen hukuksuz anlaşmalara imza atarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği ülkelerinin Atina'yı desteklemek zorunda olduğunu söylemişti.

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