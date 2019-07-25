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Mehmet Ali Şahin: Ahmet Davutoğlu'nun sözünü tutmasını bekliyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:21
Mehmet Ali Şahin: Ahmet Davutoğlu'nun sözünü tutmasını bekliyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, yeni parti hazırlığında olduğu öne sürülen Ahmet Davtuoğlu'ndan sözünü tutmasını söyledi.

Habertürk’te “Kübra Par’la Açık ve Net” programında katılan Mehmet Ali Şahin, Davutoğlu'na çağrı yaptı.

Mehmet Ali Şahin yaptığı açıklamada, "Ahmet Davutoğlu hocayla yakın çalıştık. Ben genel başkan yardımcısıydım, siyasi ve hukuki işler başkanlığı gibi bir görevim vardı. Kendisi 5 Mayıs 2016'da AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı. "Partili arkadaşlarım ve Cumhurbaşkanımızla yaptığımız istişareler neticesinde görevimi bırakacağım dedi ve son nefesime kadar sayın Erdoğan'la vefa ilişkimi sürdüreceğim, AK Parti'de siyasete devam edeceğim. Kendisiyle barışık insan en güçlü insandır" dedi. Ben sayın Davutoğlu'nun bu sözünde durmasını bekliyorum. Sonra 22 Mayıs'ta genel kongremiz yapıldı. Kendileri 'bu kongre bir veda değil vefa kongresidir' dedi. 'Son nefesime kadar da AK Parti içinde siyaset yapacağım' dedi. Benim yakından tanıdığım sevdiğim hocamın bu noktada kalmasını arzu ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:21
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Mehmet Ali Şahin

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