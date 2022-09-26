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Medya Neden saçmaladığı şimdi ortaya çıktı!
Medya

Neden saçmaladığı şimdi ortaya çıktı!

Yaptığı ahlaksız hareketlerle gençliği zehirleyen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay, 2. Sayfa'ya katıldı. rezil hareketleri ile gündemden bir türlü düşmeyen Erbil ile davalık olan ve kedisi de Erbil'den aşağı kalmayan Ece Ronay, TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen şovmenin günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazandığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:28:00 - 2022-09-26 14:48:27
Neden saçmaladığı şimdi ortaya çıktı!

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı rezil mesajları ifşa eden Ece Ronay, 2. Sayfa'ya katıldı. Erbil ile davalık olan Ece Ronay, TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen Erbil'in bu platformda günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazandığını iddia etti.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden, kendisi de ondan geri kalmayan Ece Ronay'ın açıklamaları laikçi kesimin içler acısı halini gözler önüne serdi. Ronay, son dönemde TikTok'ta yaptıklarıyla rezilliklerine tüy diken Erbil hakkında bomba bir iddiada bulunarak, sergilenen rezilliklerin arka planında para olduğunu ifşa etti.

TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, ağzına geleni ortaya döktü..

Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden, kendisi de eleştirdiği şovmenin benzeri rezillikleriyle gündem olan Ronay, "Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim. Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor" iddiasında bulundu.

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