  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utan İmamoğlu utan! Bursa’ya bak bir de Ekrem’e bak!

İran'dan Esra Penahi açıklaması

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

'Bir sene sonra gram altın 1860 lira olacak' diyen Hatice Kolçak altın tahminini güncelledi! Şimdi bunu yapın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Yönetmelik uğraştırdıkça uğraştırıyor! Semra Güzel'in para musluğu için yeni aşama

Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!

'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına merakla beklenen indirim geliyor! Yakıt doldurmayın, o tarihi bekleyin
Medya Mehmet Ali Erbil şimdi fena tutuşacak!
Medya

Mehmet Ali Erbil şimdi fena tutuşacak!

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Sanık Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:28:00 - 2022-10-20 17:29:27
Mehmet Ali Erbil şimdi fena tutuşacak!

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Sanık Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken, bir önceki celse, hakkında Zorla Getirme Kararı çıkartılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil’in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 


ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu
ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Teknoloji

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru
Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru

Ekonomi

Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru

Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı
Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı

Dünya

Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor 2022? Sosyal medya yasası nedir?
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor 2022? Sosyal medya yasası nedir?

Aktüel

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor 2022? Sosyal medya yasası nedir?

Tarihi büyük keşif: Portekiz'de 3 tonluk canavar yakalandı! Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na girdi
Tarihi büyük keşif: Portekiz'de 3 tonluk canavar yakalandı! Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na girdi

Aktüel

Tarihi büyük keşif: Portekiz'de 3 tonluk canavar yakalandı! Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na girdi

Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...
Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...

Gıda

Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...

Katar'dan dev yatırım: 467 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santrali! Resmen açıldı
Katar'dan dev yatırım: 467 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santrali! Resmen açıldı

Dünya

Katar'dan dev yatırım: 467 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santrali! Resmen açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23