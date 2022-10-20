Mehmet Ali Erbil şimdi fena tutuşacak!

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Sanık Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken, bir önceki celse, hakkında Zorla Getirme Kararı çıkartılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil’in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



