Mehmet Ali Erbil ne uçkurunu tutabiliyor, ne çenesini

Çarkıfelek adlı yarışma programı ile yıllarca Türk ahlak yapısına yönelik saldırılara öncülük eden Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a söylediği skandal sözlerinin ardından pişkince bir açıklama yaptı. Öcalan’a yönelik, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” gibi alçakça ifadeler kullanan Erbil, ''Yanlış anlaşıldığımı ve iyi niyetimin suistimal edildiğini daha önce de açıkladım." dedi. Ahlaksız Erbil, "Ben zaten ona takılmıştım. Herkese takılıyorum ben. Neden böyle tepkiler geliyor anlamış değilim'' diyerek, utanmadan bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalıştı.