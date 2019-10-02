Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile dikkat çekmişti! Hızlı döndü

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaklaşık 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, hastanedeki zor günlerini anlatırken gözyaşları içinde kalmış ve yaşadığı manevi değişimle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sunucu dün gece kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ile dışarı çıktı. Erbil'in bu görüntüleri 'hızlı döndü' yorumlarına neden oldu.

'Manevi değişimi ile dikkat çekmişti'

Sunduğu programlarla zaman zaman ahlak dışı hareketlerde bulunduğu için eleştirilerin odağında olan Mehmet Ali Erbil yaşadığı hayati tehlikeden sonra büyük bir manevi değişim yaşamış ve sosyal medyada onun değişimini yorumlayan kullanıcılar, "Bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

'Hiç bilmediğim duaları okudular'

Ünlü sunucu hastaneden taburcu olduğu gün basın mensuplarına açıklamalar yaparak gözyaşlarına hakim olamamıştı:

"Damadım bana yeniden duaları öğretti. Gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu, ben tekrar ediyordum. Hiç bilmediğim duaları..."

Yine geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Erbil, duygusal anlar yaşayarak, 'Elimi ilk oynattığımda Allah'ım çok şükür dedim.' ifadelerini kullanmıştı.

'Gecelere dönüş yaptı'

Mehmet Ali Erbil, hastanede 8 ay tedavi gördükten sonra ilk defa

kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz'le birlikte gece görüntülendi.

Yemek çıkışı kameraların çektiği ikili, kendilerini bekleyen arabaya binerek uzaklaştı.