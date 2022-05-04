Mehmet Ali Birand'ın miras bıraktıkları! Ekrem Açıkel Ayasofya'da bayram namazı kılan göçmenlerden de rahatsız

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Ramazan bayramında zirve yapan göçmen vatandaş düşmanlığı, bazı kesimlerin artık , göçmenlere camiye gitmeyi de çok görmesine yol açtı.

TGRT Haber Ana Haber Spikeri Ekrem Açıkel, Ayasofya Camisi'nde namaz kılan göçmen vatandaşları hedef aldı.

'Gerçekten canımız yandı'

Aralarında Ayasofya Camisi'nin de olduğu İstanbul'un önemli merkezlerinden görüntüleri ekrana taşıyan Açıkel, "Türk turizminin kalbi işgal altında. Siz Avrupalı olsanız turist olarak buraya gelir misiniz?" diye sordu.

Açıkel, canının yandığını belirterek şöyle devam etti:

İstanbul'un en tarihi, en ünlü meydanlarında arz-ı endam ettiler. Taksim'den Moda'ya kadar gerçekten canımız yandı.