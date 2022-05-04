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Medya Mehmet Ali Birand'ın miras bıraktıkları! Ekrem Açıkel Ayasofya'da bayram namazı kılan göçmenlerden de rahatsız
Medya

Mehmet Ali Birand'ın miras bıraktıkları! Ekrem Açıkel Ayasofya'da bayram namazı kılan göçmenlerden de rahatsız

Münferit taşkınlıklar üzerinden göçmen vatandaşlara yönelik yürütülen düşmanlığa, TGRT Haber Ana Haber Spikeri Ekrem Açıkel de destek verdi. Göçmenlerin bayram namazını Ayasofya'da kılmasından da rahatsız olan Açıkel, "Türk turizminin kalbi işgal altında." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 19:05:00 - 2022-05-04 19:38:56

 Yeniakit.com.tr 

Ramazan bayramında zirve yapan göçmen vatandaş düşmanlığı, bazı kesimlerin artık , göçmenlere camiye gitmeyi de çok görmesine yol açtı.

TGRT Haber Ana Haber Spikeri Ekrem Açıkel, Ayasofya Camisi'nde namaz kılan göçmen vatandaşları hedef aldı.

'Gerçekten canımız yandı'

Aralarında Ayasofya Camisi'nin de olduğu İstanbul'un önemli merkezlerinden görüntüleri ekrana taşıyan Açıkel, "Türk turizminin kalbi işgal altında. Siz Avrupalı olsanız turist olarak buraya gelir misiniz?" diye sordu.

Açıkel, canının yandığını belirterek şöyle devam etti:

İstanbul'un en tarihi, en ünlü meydanlarında arz-ı endam ettiler. Taksim'den Moda'ya kadar gerçekten canımız yandı.

Ekrem Açıkel kimdir? TGRT Ana haber sunucusu Ekrem Açıkel nereli kaç yaşında?
Ekrem Açıkel kimdir? TGRT Ana haber sunucusu Ekrem Açıkel nereli kaç yaşında?

Biyografi

Ekrem Açıkel kimdir? TGRT Ana haber sunucusu Ekrem Açıkel nereli kaç yaşında?

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Yorumlar

Zeynel

Beyfendi isterseniz bi nazi kampı kurulsun başınada siz geçin bu nasıl bi haber kanal olsa olsa ırkçı kanalı olur ırkçılığı bu kadar körüklemeyin

Okur

Demiştik ya, "kazısan altından derin amerika çıkar diye ". bazılarının iki kat altından, bazılarının üç kat kazınınınca çıkıyor.
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