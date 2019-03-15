Mehmet Ali Alabora'dan yeni provokasyon! İlk kez konuştu

Müebbet hapsi istenen Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı eylemleri iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklama yaparak, "Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı eylemleri iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Alabora, "İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil. Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz" dedi.

"İdrak etmekte güçlük çektim"

Alabora, Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak' suçlamasıyla yargılanacak. İddianameyi ve hakkındaki suçlamaları duyduğunda sarsıldığını söyleyen Alabora, şu ifadeleri kullandı: "Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim ama bu da şöyle bir güç verdi. Müebbetle yargılandığımız bir tiyatro oyunu yüzünden, müebbetle yargılanacağımızı öğrendiğimiz bir günde başka bir tiyatro oyunuyla dünyanın başka bir yerinde köy köy kasaba kasaba o hikâyeyi paylaşmak için hayata devam ediyor olmak, üretmeye devam ediyor olmak bazılarına küçük görünebilir ama bana çok güç veren bir şey oldu."

Suçlamaları kabul etmedi

"İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil" diyen Alabora, "Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz. Bir yerinden gerçekle bir ilişkisi olsa, savunabileceğiniz bir şey olur" ifadesini kullandı.