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Gündem Mehmet Akif Ersoy'dan olay itiraf: Haklarını teslim edelim, vallahi yapmışlar
Gündem

Mehmet Akif Ersoy'dan olay itiraf: Haklarını teslim edelim, vallahi yapmışlar

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, deprem felaketinden hasar almadan çıkan TOKİ konutlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 17:13:00 -
Mehmet Akif Ersoy'dan olay itiraf: Haklarını teslim edelim, vallahi yapmışlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde bir çok bina insanlara mezar olurken TOKİ'nin yaptığı binalar zarar görmedi.

Habertürk'te sunduğu haber bülteninde konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ başkanını aradım, hiçbir binanız yıkılmadı mı? Kimseye mezar olmadı mı? dedim.

Olmadı Mehmet Akif Bey, gelin buyurun gezin dedi.

Vallahi yapmışlar, helal olsun. Eleştiriyoruz, hakkı da teslim edelim."

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